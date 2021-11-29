Москва, , 18:26 — REGNUM Российский аниматор Николай Белов опубликовал первые 11 минут из своего анимационного фильма «Кощей Бессмертный». Ролик доступен на YouTube-канале студии «АнимАрс» с 29 ноября.

Постер мультфильма «Кощей Бессмертный» Студия «АнимАрс»

За два часа после публикации ролик получил почти 500 отметок «мне нравится» и множество положительных комментариев. Зрители хвалят анимацию проекта и проделанную студией Белова работу.

Напомним, что Николай Белов — московский аниматор-самоучка, создающий мультфильмы на некоммерческой основе. «Кощей Бессмертный» станет его самым крупным проектом.