Таллин, , 18:22 — REGNUM Журналисты и СМИ Эстонии прекрасно понимают, в каком государстве работают и чем грозит непослушание перед властями, поэтому активно занимаются самоцензурой при освещении спорных вопросов и тем. Об этом известный публицист руской Эстонии, главный редактор портала stolitsa.eeАлександр Чаплыгин сообщил на своей странице в социальной сети Мета.

Эстония Иван Шилов © ИА REGNUM

«Эстония последовательно занимает первые места в рейтингах свободы слова: власть у нас вроде бы не вмешивается в работу СМИ, а законы в этом плане весьма либеральны. Но зачем затыкать рот журналистам, если они сами прекрасно справляются с этой обязанностью. Это называется самоцензурой», — написал он.

В качестве доказательства своей точки зрения он предлагает посмотреть, каким образом эстонские СМИ освещают бешеный рост цен на газ, электричество и моторное топливо: «Вместо того, чтобы искать способы решить проблему, например, предложив правительству снизить акцизы и налоги, журналисты раздают потребителям советы, как сэкономить. То есть решать вопрос предлагается не государству, а простым гражданам».

То же самое с не менее бурным ростом военных расходов: «Ни в одном издании даже не поднимался вопрос о том, насколько адекватно тратить на оборону более двух процентов ВВП, в то время как у государства не хватает средств на здравоохранение, образование, пенсии и другие насущные нужды. И уж тем более никто не пытается выяснить, насколько эффективно наши военные тратят свои огромные миллионы».

Эпидемия коронавируса вновь показала, как боятся местные СМИ критиковать власти за непопулярные решения, вызвавшие раскол в обществе. Так, эстонская пресса послушно повторяет утверждения правительства, будто бы во всем виноваты не желающие делать прививку граждане: «И никто не поднял вопроса о том, что как минимум часть вины лежит на государстве, не способном привести медицину в соответствие с новой реальностью, для начала хотя бы открыв госпиталь для ковидных больных».

По его словам, СМИ также боятся критиковать поступающие из штаб-квартиры Евросоюза в Брюсселе приказы и распоряжения, хотя многие из них противоречат национальным интересам: «Взять хотя бы «зеленый поворот», который и стал причиной нынешнего энергетического кризиса. Мы послушно убиваем сланцевую энергетику и даже не пытаемся закупить газ или электричество в России. Пресса делает вид, что все в норме».

«Отношения с Россией для эстонских журналистов тоже табу. Никто даже не пытался подсчитать, сколько миллиардов мы потеряли из-за «холодной войны» с нашим соседом. Местные СМИ старательно обходят эту тему, печатая лишь все новые страшилки из российской жизни», — продолжил перечисления эстонский публицист.

«Когда между государством и обществом возникает конфликт, пресса всегда выступает на стороне власти. Вспомните, как правительство пугало протестующих на Тоомпеа (против принудительной вакцинации — ИА REGNUM) людей полицейскими собаками и спецназом. Виноватыми сделали, естественно, недовольных граждан, и никто не задумался о том, насколько оправдана была подобная демонстрация силы», — напомнил Чаплыгин.

Поэтому, считает журналист, «из цепного пса демократии эстонские СМИ превратились с послушную болонку, виляющую хвостом по поводу любого поступившего сверху приказа. И власти не пришлось даже прилагать для этого усилий: журналисты сами распространили понятие лояльности до того, что вместо простого уважения к законам оно теперь означает преданность правителям».