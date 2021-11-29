Тегеран, 29 ноября, 2021, 18:22 — ИА Регнум. Командование ВМС Ирана считает недостаточной численность подводной компоненты флота и будет усиливать её, в том числе на базе собственных разработок, сообщает 29 ноября издание TASNIM.

ИА REGNUM Иран

По словам командующего военно-морскими страны Шахрама Ирани, уже начато проектирование тяжёлой субмарины нового типа, получившего обозначение Besat.

Иранские СМИ сообщают, что тяжёлая подлодка Besat будет вооружена шестью торпедными аппаратами, пусковыми установками для крылатых ракет, а также оборудованием для минных постановок. Субмарина длиной 60 метров должна погружаться на глубину до 300 метров и развивать скорость хода 12 узлов (22 км/ч) на поверхности и 20 узлов (30 км/ч) под водой.

На данный момент ВМС Ирана располагают тремя субмаринами советской постройки проекта «Палтус», приобретенными в 1992 — 1997 годах, и 14 малыми подводными лодками класса Yono северокорейской разработки.