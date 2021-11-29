Бразилиа, , 18:21 — REGNUM 25-летний бразильский экс-нападающий миланского «Интера» Габриэл Барбоза не готов рассматривать предложения арабских клубов и намерен остаться во «Фламенго» как минимум до конца текущего сезона. Об этом 29 ноября сообщил журналист Фабрицио Романо.

Габриэл Барбоза перешел в «Интер» в 30 августа 2016 года из «Сантоса» за 29,5 миллиона евро. Однако в Европе карьера футболиста не сложилась. За два сезона в «Интере» и «Бенфике» футболист сыграл лишь в пятнадцати матчах, в которых отметился двумя забитыми мячами. В январе 2020 года форвард вернулся в Бразилию, перейдя из «Интера» во «Фламенго» за 17,45 миллиона евро.

В текущем сезоне Барбоза принял участие в 34-х матчах за «Фламенго» во всех турнирах, в которых отметился 24-мя забитыми мячами и 9-ю результативными передачами.