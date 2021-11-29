Таллин, 29 ноября, 2021, 18:17 — ИА Регнум. Депутат национального парламента Эстонии от правящей Реформистской партии Юри Яансон примет участие в международной конференции на Тайване. Подобные действия могут заметного подорвать отношения с Китаем, считает журналист эстонского портала sputnik-meedia.eeАлександр Дорофеев.

Иван Шилов ИА REGNUM Тайвань

Сообщается, что в столице Тайваня 2 декабря открывается Открытый парламентский форум, в работе которого принимают участие парламентские делегации Эстонии, Латвии и Литвы.

Их приезд активно освещает местный МИД, отметивший, что Матас Малдейкис, Янис Вуканс и Юри Яансон, члены парламентов и председатели групп дружбы с Тайванем в Литве, Латвии и Эстонии, уже на месте. Фотография прибывших политиков размещена в Twitter министерства.

В сообщении подчеркивается, что конференция собрала большое количество иностранных представителей, с которыми Тайвань пойдет «вместе по дороге к демократии».

Отправляя представителя правящей партии в не признаваемый Китаем как независимое государство Тайвань, Эстония может наступить на литовские «грабли», считает журналист.

Ранее из-за открытия в Вильнюсе представительства Тайваня власти Китая понизили уровень дипломатических отношений с Литвой до поверенных в делах. В Пекине считают, что это является посягательством на суверенитет и территориальную целостность КНР.

МИДКитая потребовал от официального Вильнюса«немедленно исправить ошибки», а

посольство объявило о приостановке оказания консульских услуг на территории этой прибалтийской страны.

«В Эстонии «тайваньский вопрос» пока не является фактором, влияющим на отношения с Китаем. Но если пойти «по дороге к демократии» вместе с Тайванем, то эстонско-китайское взаимодействие очень легко завести в тупик», — отметил Дорофеев.

По его мнению, о реальности такого сценария можно судить по тому вниманию, которое уделяют теме Тайваня работающие в Таллине китайские дипломаты.

Так, после выхода в одном из эстонских СМИ протайваньской публикации посольство КНР выступило с заявлением.

«Мы решительно выступаем против любой формы сепаратистской деятельности за «независимость Тайваня», решительно выступаем против иностранного вмешательства во внутренние дела Китая и никогда не позволим Тайваню отделиться от родины», — было сказано в заявлении.