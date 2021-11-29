Бишкек, 29 ноября, 2021, 18:15 — ИА Регнум. Все желающие въехать на территорию Киргизии обязаны будут сдавать ПЦР-тест на коронавирус. Новые требования начнут действовать с 1 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Александр Погожев ИА REGNUM Исследование ПЦР-тестов

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Киргизстанские власти отмечают, что изменение правил пересечения границы республики необходимо для того, чтобы не допустить завоз в страну нового штамма коронавирусной инфекции — «Омикрон».

При этом иностранным гражданам и киргизстанцам, которые вакцинировались от COVID-19, всё равно придётся перед прибытием в страну сдать ПЦР-тест на COVID-19 и иметь на руках документ, подтверждающий, что анализ отрицательный.

Также стало известно, что минздрав будет отслеживать эпидемиологическую ситуацию в странах, где выявляются очаги заражения новым омикронn-штаммом, после чего гражданам этих государств будет запрещен въезд в Киргизию.