Санкт-Петербург, , 20:16 — REGNUM С инициативой сохранения советской мозаики на фасаде спортивной школы в центре Петербурга выступил координатор движения «Центральный район за комфортную среду» Ярослав Костров, опубликовав соответствующий пост в социальной сети «ВКонтакте» 29 ноября.

Панно, которое защищают жители. Фото — телеканал «Санкт-Петербург» Topspb.tv

При первом обращении жителей о сохранении панно на здании по адресу — Ковенский переулок, дом 12 — администрация Центрального района Петербурга сообщила, что здание спортивной школы к культурному наследию не относится, поэтому сохранение мозаичного панно не запланировано.

«Я убежден, что подобное решение недопустимо. В отличие от самого разнообразного современного уличного искусства эта мозаика на торцевом фасаде здания была согласована советскими художниками и архитекторами почти 50 лет назад», — заявил Ярослав Костров в социальной сети.

В своем посте он призывает людей отправлять на имя губернатора Александра Беглова подготовленный текст письма или же оставить свои ФИО под постом.

«Спустя 50 лет оно стало городской достопримечательностью. Считаем недопустимым его уничтожение в ходе ремонта. И рассчитываем на его сохранение», — говорится в письме.

Жители искренне надеются, что у них получится достучаться до властей. Неравнодушные люди оставляют комментарии под постом не только с данными ФИО, но и делятся мнениями на этот счет. Многие пользователи делают репосты с целью распространения поста.

Читайте ранее в этом сюжете: Жители Петербурга отмыли уличный портрет Достоевского