Тбилиси, , 18:54 — REGNUM Михаил Саакашвили, выступая 29 ноября в тбилисском суде, сказал о некоторых причинах, побудивших его нелегально вернуться в Грузию, сообщает грузинский телеканал «Мтавари архи».

Михаил Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Я приехал, потому что слышал от многих грузин, что мне нужно вернуться. Я слышал это от тысяч моих соотечественников, которые встречали меня в разных аэропортах, от наших соотечественников, с которыми виделся на больших собраниях иммигрантов, в Европе и в Америке. Что я должен вернуться в Грузию, сказал мне мой 15-летний сын. Никуша заявил мне, что либо сейчас, либо никогда, и мы тогда потеряем нашу страну. Сказала мне это и Сандра [Сандра Рулофс, бывшая жена Саакашвили], которой я очень доверяю и с которой мы воспитали двух очень крутых сыновей. Сандра сделала очень много работы, и следы её остались повсюду, в том числе в тюремной системе, где она совершила очень много добрых дел, касающихся здоровья заключённых, например таких, как скрининг. Мы не были миллиардерами, в 90-е у нас зарплата была $ 800, и 400 из них мы тратили на благотворительность», — сказал Михаил Саакашвили.

После приезда в Грузию Саакашвили также имел беседу со своей матерью, Гиули Аласания, которая сказала ему, что как мать, она не хотела, чтобы её сын подвергал себя опасности, но как патриот Грузии она считает, что страна находится в таком плохом положении, что её сын обязательно должен был что-то предпринять.

Саакашвили также отметил, что пообщавшись после своего возвращения в Грузию с местными жителями, он заметил, что они «очень мрачны, подавлены, измучены и почти не улыбаются».

Напомним, что 29 ноября в тбилисском городском суде прошло первое заседание с участием в качестве обвиняемого бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.