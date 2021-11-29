Манчестер, Великобритания, 29 ноября, 2021, 18:13 — ИА Регнум. Сегодня, 29 ноября, «Манчестер Юнайтед» на своем официальном сайте объявил о назначении 63-летнего немецкого специалиста Ральфа Рангника на пост главного тренера основной команды. Последние полгода немец работал в «Локомотиве» и занимал должность руководителя по спорту и развитию клуба. Последнюю неделю должность временно исполняющего обязанности главного тренера «манкунианцев» занимал Майкл Каррик.

«Манчестер Юнайтед»

Ральф Рангник очень известен и глубоко уважаем в Европе благодаря своему послужному списку. С 2012 года Рангник работал в системе клубов «Ред Булл». Под его руководством такие клубы как «Ред Булл Зальцбург» и «Ред Булл Лейпциг» добились больших успехов не только на внутренней, но и на внешней арене.

2 декабря в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» состоится матч 14-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» (Лондон). Для Рангника этот матч станет первым в качестве главного тренера «красных дьяволов».

На данный момент «Манчестер Юнайтед», набрав лишь восемнадцать очков после тринадцати сыгранных туров, занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии.