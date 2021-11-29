Москва, 29 ноября, 2021, 18:10 — ИА Регнум. Комиссия Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ представит годовой доклад 15 декабря. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 ноября, об этом сообщил глава комиссии Совфеда Андрей Климов.

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«Четыре основных раздела. Первый раздел будет посвящен уже такому обобщенному анализу прошедших федеральных выборов в Государственную думу. Второй раздел будет посвящен своеобразной инвентаризации тех федеральных законов, которые были введены в действие в 2021 году», — сказал Климов.

Речь идет о законах, связанных с защитой суверенитета и предотвращению вмешательства в делах РФ.

«Все наши законы носят сугубо ответный характер. Кому не нравится — подойдите к посольству США с пикетом и потребуйте от них прекратить противоправное вмешательство в суверенные дела суверенного государства, РФ», — отметил сенатор.

Третий раздел будет посвящен новинкам в кибернетической сфере, в сфере информационных технологий и цифры.

«Мы видим, что тут все живенько меняется», — сказал Климов.

Он напомнил о пикировке комиссии с Google и Apple, а также реакции на это в зарубежном сообществе.

Четвертый раздел посвящен подведению промежуточных итогов работе над концепцией проекта конвенции о невмешательстве во внутренние дела.

«Не надо думать, что у нас есть розовые очки и мы думаем: «Сейчас напишем, партнерам покажем, они все согласятся», — рассуждает парламентарий.

Сенатор допустил, что проект конвенции будет обсуждаться в ШОС и БРИКС.

«И по мере готовности наших партнеров, с учетом их предложений и пожеланий, может быть, отработаем эти документы, чтобы внутри себя иметь правовое поле для отражения внешних угроз», — сказал Климов.