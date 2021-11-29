Бишкек, 29 ноября, 2021, 18:10 — ИА Регнум. Из стран, в которых будет выявлен новый штамм коронавируса «Омикрон», Киргизия временно закроет въезд, сообщили 29 ноября в пресс-службе правительства республики.

danna § curious tangles Въезд закрыт

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Эти меры вступят в силу с 1 декабря. В правительстве Киргизии пояснили, что будут отслеживаться случаи заражения новым штаммом в других странах.

Список стран, в которых появились заражённые штаммом «Омикрон», будут передаваться в пограничную службу, и гражданам этих государств запретят въезжать в Киргизию.

Также с декабря от всех, кто въезжает в республику, будут требовать отрицательный результат ПЦР-тестирования на COVID-19. При этом не важно, вакцинирован человек или нет.