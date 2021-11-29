Рига, , 18:09 — REGNUM Спикер национального парламента Эстонии и бывший премьер-министр этой страны Юри Ратас примет участие в специальной созванной конференции спикеров парламентов Северных и прибалтийских стран (NB8) в столице Дании Копенгагене.

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

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Об этом сообщила канцелярия парламента Эстонии, отметив, что главной темой встречи станет обсуждение и согласование единой позиции по «гибридным атакам, организованным режимом Белоруссии против государств Европы».

Будут затронуты тема массовой нелегальной миграции в страны Евросоюза и тема дальнейшего сотрудничества по преодолению пограничного кризиса.

Отмечается, что встреча начнется с выступлений глав национальных парламентов, которые представят обзор важных пунктов повестки дня в деятельности своих парламентов.

Спикер парламента Дании представит обзор деятельности организации сотрудничества парламента и правительства. Спикеры парламентов Латвии и Финляндии расскажут о вовлечении граждан в работу парламента. Эстония предложит укрепить сотрудничество между постоянными комиссиями парламентов NB8, чтобы достичь реальных результатов. Например, начать обсуждение взаимного признания электронных рецептов на заседаниях комиссий по социальным делам.

С 1992 года в рамках сотрудничества между Северными и прибалтийскими странами (NB8) за одним столом один раз в год собираются представители Финляндии, Швеции, Норвегии, Исландии, Дании, Эстонии, Латвии и Литвы.