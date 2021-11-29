Москва, , 18:53 — REGNUM Рэпер Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) приобрёл ещё один дорогостоящий автомобиль. Об этом 29 ноября пишет издание Lenta.ru.

Тимати Скриншот с YouTube

Тимати поделился в соцсети Instagram роликом, в котором продемонстрировал винтажный Mercedes-Benz 300SL с красным салоном. По данным СМИ, минимальная стоимость транспортного средства оценивается в $1 млн (более 75 млн рублей).

https://www.instagram.com/tv/CWz_kt3IvAi/

Ранее Тимати купил автомобиль Mercedes-Maybach G 650 Landaulet, которых в мире существует лишь 99 штук. Цена составила не менее 85 млн рублей.

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