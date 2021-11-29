Ярославль, , 18:29 — REGNUM Зарплата работников бюджетной сферы областного подчинения с 2022 года будет проиндексирована на 5,9 процента. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на правительство Ярославской области.

Михаил Евраев Yarregion.ru

О грядущей индексации врио ярославского губернатора Михаил Евраев рассказал на оперативном совещании в правительстве при обсуждении вопроса бюджета региона на следующее трехлетие. Соответствующая поправка в закон о бюджете на 2022 год 29 ноября внесена правительством ко второму чтению в областной думе.

«Около месяца мы вместе с департаментом финансов работали над поправками. И сегодня мы внесем их в областную Думу. Все поправки в бюджет носят социальный характер, они так или иначе направлены на поддержку и благополучие людей. Вы знаете, что по указу Президента мы обязаны проиндексировать пособия и зарплаты целому ряду сотрудников, и мы это сделаем. Повышение коснется врачей, среднего и младшего медперсонала, учителей, воспитателей детских садов и других. Но, кроме всего прочего, мы взяли на себя задачу проработать повышение заработных плат и другим категориям сотрудников, которые не входят в указ. Эта индексация затронет сотрудников образовательных и медорганизаций, административный и обслуживающий персонал госучреждений, в частности, всех сотрудников МФЦ, центров занятости населения и других. В общей сложности это более 23 тысяч человек, и на это направляем 565 млн рублей из областного бюджета», — заявил врио губернатора Михаил Евраев.

В правительстве Ярославской области также сообщили, что индексация коснется сотрудников пожарно-спасательной службы региона. Как ранее сообщало ИА REGNUM вопрос об их заработной плате неоднократно ставился в течение 2021 году, в июне работникам службы повышали оклады. С 1 января 2022 года должностные оклады работников службы проиндексируют еще на 5,9%. Расходы на оплату труда непосредственно пожарных должны вырасти на треть. По оценке правительства рост заработной платы 1,5 тысяч областных пожарных в среднем составит до 5 тысяч рублей в месяц.

Кроме того, врио губернатора Ярославской области внес в проект бюджета индексацию социальных выплат, не входящих в региональный Социальный кодекс. 19 млн рублей направлены на выплаты при рождении двух и более детей, единовременного пособия губернатора при устройстве в семью ребенка-инвалида, ежемесячного вознаграждения приемной семье и тд.

Объем расходов областного бюджета на здравоохранение вырастет на 146 миллионов рублей. Деньги планируется направить на организацию работы 14 модульных ФАП, ремонт помещений больниц и поликлиник, ремонт высокотехнологичной медтехники. 63 млн рублей будет направлено на сохранение авиамаршрута Москва — Ярославль. 50 млн рублей пойдет областным учреждениям профессионального технического образования и почти 7 млн рублей — детским лагерям на установку тревожных кнопок, систем видеонаблюдения, ограждений и иные противопожарные и антитеррористические мероприятия.

По сравнению с первым чтением расходы областного бюджета выросли на 6,3 миллиарда рублей, в том числе за счет поступлений 3,5 миллиардов из федерального бюджета. При этом областной бюджет следующего года остается бездефицитным.

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