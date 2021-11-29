Москва, , 18:05 — REGNUM В частях и соединениях российского Северного флота (СФ) из-за похолодания введён особый режим несения службы, сообщает 29 ноября пресс-служба флота.

Андреевский флаг флота России

В частности, сокращено пребывание военнослужащих на открытом воздухе.

«В связи с резким понижением температуры в местах дислокации сил и войск Северного флота региональным центром управления штаба СФ по указанию командующего флотом адмирала Александра Моисеева объявлен сигнал «Холод». Он действует уже несколько дней», — указано в сообщении.

По мнению метеослужб Северного флота, холодные температуры воздуха в Заполярье продержатся ещё несколько суток.

На сегодняшний день среднесуточное значение температуры воздуха в местах дислокации сил и войск Северного флота колеблется от — 20 до — 30 градусов по шкале Цельсия.

«Сокращено пребывание личного состава на открытом воздухе, ограничен выезд автотранспорта из частей, проведены дополнительные проверки котельных, обеспечивающих теплом военные городки и социально-значимые объекты в гарнизонах Северного флота. Также приняты иные меры для обеспечения обороноспособности межвидового объединения в условиях низких температур, предотвращения аварий и поломок вооружения, военной и специальной техники, переохлаждения личного состава», — сообщает пресс-служба СФ.

«На боевых кораблях и судах обеспечения, особенно на выполняющих задачи в море, проводятся мероприятия по борьбе с обледенением», — отмечает Северный флот.

Как сообщало ИА REGNUM, Северный флот с 1 января 2021 года получил статус одного из военных округов ВС России.

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