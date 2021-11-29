Москва, , 17:59 — REGNUM Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал компанию Google ещё на три миллиона рублей по двум эпизодам, связанным с неудалением запрещенной информации. Об этом сообщили 29 ноября в пресс-службе суда.

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Как уточняется, компания признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, в связи с чем ей назначено наказание в виде штрафа в размере двух миллионов рублей.

По другому протоколу судом был назначен ещё один административный штраф в размером миллиона рублей.

В общей сложности сумма штрафов, выписанных Google в России за неудаление запрещённого контента, включая призывы к экстремистской деятельности, а также отказ локализовать персональные данные на российских серверах, достигла уже 44 миллионов рублей.