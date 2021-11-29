Ярославль, , 18:53 — REGNUM Заместитель директора департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Наталья Евсеевич может оставить свою должность. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM по ссылкой на источники в областной системе здравоохранения.

Наталья Евсеевич Департамент здравоохранения ЯО

По версии источников Наталья Евсеевич написала заявление об увольнении по собственному желанию ещё в пятницу 26 ноября. Пока неизвестно, принята ли ее отставка. В должности заместителя директора департамента Евсеевич работает с 17 июля 2020 года. Она курирует лечебное направление региональной медицины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM ровно неделю назад в ярославском депздраве сменился руководитель. Вместо Василия Тубашова исполняющей обязанности директора департамента стала Оксана Пиклун.

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