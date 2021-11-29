Москва, 29 ноября, 2021, 18:52 — ИА Регнум. Московский городской суд оставил в силе штраф журналисту Юрию Дудю. Об этом 29 ноября пишет ТАСС.

Скриншот видео YouTube канала @ вДудь Юрий Дудь

«Апелляционная жалоба Дудя на решение Зюзинского суда Москвы оставлена без удовлетворения», — говорит представитель суда. Дудь должен будет выплатить штраф в размере 100 тыс. рублей.

Ранее Зюзинский суд Москвы признал Юрия Дудя виновным по делу о пропаганде наркотиков. В двух его видеороликах были найдены нарушения — интервью с блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном.