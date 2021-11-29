Верхняя Пышма, Свердловская область, 29 ноября, 2021, 17:59 — ИА Регнум. В химико-металлургическом цехе АО «Уралэлектромедь» (предприятие металлургического комплекса УГМК) началось техперевооружение плавильного комплекса для переработки медеэлектролитного шлама. Предприятие заключило контракт с компанией Metso-Outotec на поставку двух энергоэффективных TROF-конвертеров.

Фото: Пресс-служба УГМК На АО Уралэлектромедь»

По словам главного инженера АО «Уралэлектромедь» Алексея Королева, использование конвертеров подобного типа — общемировая практика в цветной металлургии. Новое оборудование будет установлено взамен одной отражательной печи цеха и повысит извлечение драгсодержащего сырья.

Агрегаты обладают высоким термическим КПД и конструктивными особенностями, что позволит эффективно перерабатывать сырье драгоценных металлов, а также промпродукты шламового и аффинажного производств.

Эффективность переработки сырья в конвертере будет достигаться за счет вращения футерованного корпуса, а дискретный наклон печи позволит качественно выполнять различные технологические операции по плавлению, получению шлаков, рафинированию и разливке металла. Кроме того, интенсификация операций внутри расплава позволит значительно снизить количество получаемых плавильных пылей.

По контракту два конвертера и вспомогательное оборудование, включая систему загрузки и разливочные машины, будут поставлены в I квартале 2022 года.

В настоящее время разработано около 75% проектной документации, проводится перенос оборудования и коммуникаций для подготовки площадки для монтажа конвертеров и кислородной станции (газификатора).

Все строительно-монтажные работы с выходом на пуско-наладку технологического оборудования планируется завершить в мае 2022 года.