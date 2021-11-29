София, , 17:57 — REGNUM Новый Совет министров (правительство) Болгарии будет сформирован в течение ближайших нескольких недель — сразу же после того, как все соответствующие кандидатуры одобрит парламент страны. Об этом 29 ноября заявил президент Болгарии Румен Радев, передало Болгарское телевидение.

Президент Болгарии Румен Радев President of Bulgaria Office

По словам действующего руководителя государства, в настоящее время нет никаких предпосылок, которые заставили бы отложить процесс создания кабинета министров Болгарии.

Радев «Представители партий, победивших на парламентских выборах 14 ноября, достигли соглашения по целому ряду принципиальных вопросов. Следовательно, правительство начнет свою работу уже до новогодних праздников».

Согласно конституции Болгарии, после созыва Народного собрания (парламента) страны президент республики обязан выдать мандат на формирование правительства основному кандидату в премьер-министры Кирилу Петкову. Соответственно, у Петкова есть недельный срок для предоставления парламентариям проекта правительства, отмечают аналитики.

Напомним, накануне, 28 ноября, Радев объявил о созыве членов новоизбранного Народного собрания Болгарии на 3 декабря.

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