Нижний Новгород, 29 ноября, 2021, 17:56 — ИА Регнум. Жителям Нижегородской области, у которых нет подтверждающих вакцинацию или иммунизацию от коронавируса QR-кодов, не будут ограничивать доступ в мебельные салоны. Соответствующие послабления уже начали действовать в регионе.

ИА REGNUM QR-код

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В то же время в областном правительстве отмечают, что руководство торгующих мебелью магазинов может самостоятельно принимать решение о контроле QR-кодов у посетителей.

ИА REGNUM напоминает, что ранее власти Нижегородской области разрешили ресторанам, кафе, фитнес-клубам, кинотеатрам, дельфинариям, музеям, библиотекам, гостиницам и баням выбрать — принимать ли им клиентов с только с ковидными QR-кодами или же всех подряд.

При этом поддержавшие систему цифровых кодов заведения из этого списка получили целый ряд послаблений.

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