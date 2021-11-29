Вашингтон, 29 ноября, 2021, 17:56 — ИА Регнум. Американская социальная сеть Facebook покажет, что не заинтересована в безопасном онлайн общении, если уйдет с австралийского рынка в связи с законом о клевете, сообщает 29 ноября Reuters со ссылкой на премьер-министра Скотта Моррисона.

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Австралия планирует принять закон, требующий от социальных сетей раскрывать имена владельцев анонимных аккаунтов, если они уличены в клевете. Идея о подобном законе появилась на фоне попыток страны обеспечить безопасное онлайн общение.

Если социальная сеть откажется предоставлять данную информацию, она будет вынуждена взять на себя юридическую ответственность. Преполагаемый закон также сделает медиа гигантов ответственными за комментарии с клеветой под постами своих пользователей.

Во время интервью на государственном канале Nine News премьер-министр Австралии заявил, что если Facebook покинет рынок из-за нового закона, то, таким образом компания, покажет, то не заинтересована в создании безопасного онлайн сообщества.

Напомним, что ранее судом было отклонено возражение некоторых крупнейших медиа-организаций Австралии — Fairfax Media Publications, Nationwide News и Australian News Channel — о том, что для того, чтобы пользователи считались издателями клеветнической информации, они должны знать о таком содержаниях комментария и иметь намерение распространить такую информацию.