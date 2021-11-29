Стамбул, Турция, , 17:50 — REGNUM Количество погибших и пострадавших из-за урагана, обрушившегося на Стамбул, возросло до 23 человек, сообщает 29 ноября администрация стамбульского губернатора.

Ураган

По данным местных властей, погибли четыре человека, 19 человек получили ранения и травмы. Трое из пострадавших остаются в тяжёлом состоянии.

Ранее турецкие СМИ сообщали о двоих погибших и девяти пострадавших.

На данный момент известно о разрушении крыш 33 домов, ветром повалено около 200 деревьев и более 50 светофоров.

Аэропорт Стамбула приостановил приём авиарейсов, а в проливе Босфор прекращено движение судов.

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