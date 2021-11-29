Курск, , 17:49 — REGNUM Комитет природных ресурсов Курской области с 29 ноября проводит мониторинг состояния атмосферного воздуха в районе предприятия «Экотекс». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Загрязнение воздуха

Специалисты будут выезжать на место несколько раз в сутки, в том числе и ночью. Такие меры вызваны участившимися жалобами жителей микрорайона на неприятный запах. По словам курян, он распространяется от производственных цехов чаще всего по ночам.

«Предприятие «Экотекс» является объектом государственного федерального надзора, поэтому в случае обнаружения неприятного запаха будет составлен акт и направлен в Росприроднадзор и Роспотребнадзор для организации дополнительных проверок на наличие превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ», — прокомментировал председатель регионального комитета природных ресурсов Константин Поляков.

Ранее из-за жалоб на предприятие комитет направил письмо в региональный Росприроднадзор. Промышленный районный суд города Курска назначил проведение независимой экспертизы в специализированной организации в отношении ООО «Экотекс». По решению суда также приостановлена деятельность двух сушильных машин.

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