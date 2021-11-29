Сим, Челябинская область, , 17:48 — REGNUM Житель Сима Челябинской области осуждён за убийство своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд

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Приговор вынес Ашинский горсуд. По данным следствия, 50-летний мужчина распивал с потерпевшим спиртное, и в этот момент между ними возник конфликт. Итогом стали несколько ножевых ранений в разные части тела.

Подсудимый не признал своей вины. Тем не менее суд отправил его в колонию особого режима на девять лет. А сыну погибшего теперь уже осуждённый будет должен возместить моральный вред на сумму 500 тыс. рублей.