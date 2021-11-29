Сыктывкар, 29 ноября, 2021, 17:44 — ИА Регнум. Депутат Госсовета Коми Александр Гайворонский (ЕР) выступил с инициативой введения обязательных QR-кодов для участников парламентских заседаний.

Иван Шилов ИА REGNUM QR-код

«Мне кажется, это будет правильно и честно по отношению к избирателям. Начинать надо с себя, я вчера об этом коллегам сказал. Мы сейчас посмотрим, как это процедурно возможно сделать», — цитирует депутата «Комиинформ».

Он добавил, что его коллеги, представители некоторых партий, с трибуны говорят, что меры по введению QR-кодов — это имитация.

«Как раз наоборот, имитация — это когда ты говоришь, что за добровольную вакцинацию, но не делаешь этого. У нас пандемия идет второй год, что же ты добровольно до сих пор не привился? Почему мы за тебя формируем коллективный иммунитет? А ты в это время говоришь: это мое право. Мы вчера в Госсовете с этими людьми находились, и я не знаю, какой у них ковид-статус», — отметил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми ковидом заболели 2,7% вакцинированных.