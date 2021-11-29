Нижний Новгород, , 17:42 — REGNUM Главное управление записи актов гражданского состояния Нижегородской области намерено ввести целый ряд запретов, касающихся церемонии регистрации браков. Проект соответствующего постановления вынесен на общественное обсуждение.

Музыка на празднике Юлия Карнаева © ИА REGNUM

В частности, планируется запретить молодожёнам приглашать на торжественную церемонию бракосочетания в ЗАГС профессиональных или самодеятельных музыкантов и исполнителей, использовать собственные цифровые носители с музыкальными композициями и музыкальную аппаратуру.

Также, если изменения будут одобрены и приняты, то на регистрацию брака нельзя будет приходить на церемонию в нетрезвом виде и с крупногабаритными предметами, курить и употреблять алкогольные напитки, проводить церемонию по собственному сценарию и двигать мебель в ЗАГСе, быть в верхней одежде и пользоваться мобильными телефонами.