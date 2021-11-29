Нижний Новгород, 29 ноября, 2021, 17:42 — ИА Регнум. Главное управление записи актов гражданского состояния Нижегородской области намерено ввести целый ряд запретов, касающихся церемонии регистрации браков. Проект соответствующего постановления вынесен на общественное обсуждение.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Музыка на празднике

В частности, планируется запретить молодожёнам приглашать на торжественную церемонию бракосочетания в ЗАГС профессиональных или самодеятельных музыкантов и исполнителей, использовать собственные цифровые носители с музыкальными композициями и музыкальную аппаратуру.

Также, если изменения будут одобрены и приняты, то на регистрацию брака нельзя будет приходить на церемонию в нетрезвом виде и с крупногабаритными предметами, курить и употреблять алкогольные напитки, проводить церемонию по собственному сценарию и двигать мебель в ЗАГСе, быть в верхней одежде и пользоваться мобильными телефонами.