* ИГ — запрещённая в России организация

Махачкала, , 17:41 — REGNUM Суд Южного военного округа приговорил жителя Дагестана, обвиняемого в организации ячейки «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает 29 ноября пресс-служба регионального управления ФСБ России.

Игил (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Кроме того, было выдвинуто обвинение в организации незаконного вооруженного формирования и в посягательстве на жизнь правоохранителей.

«Дело в отношении обвиняемого рассматривалось по ч.1 ст.208 (организация незаконного вооруженного формирования и участие в нем), ст.317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного орган), ст.205.1 (содействие террористической деятельности), ч.1 ст.222 (незаконное хранение и оборот оружия) УК РФ. Судом обвиняемый приговорен к 11 годам колонии строгого режима», — сообщает пресс-служба.

По данным агентства «Интерфакс», речь идёт о жителе города Каспийск, который был задержан в феврале 2020 года по подозрению в создании террористической ячейки.

*ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ

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