Брянск, 29 ноября, 2021, 17:39 — ИА Регнум. Предупреждение об ухудшении погодных условий объявлено в Брянской области на 30 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ураган

«30 ноября 2021 года на территории Брянской области ночью и днем местами порывы 15−20 м/с», — говорится в сообщении ведомства.

Спасатели предупреждают жителей о возможности возникновения ЧС и рекомендуют соблюдать меры предосторожности.

Как сообщало ИА REGNUM, неблагоприятные погодные условия на последние дни ноября и начало декабря прогнозируются в нескольких российских регионах — в том числе в Крыму, на Кубани, в Воронежской области.