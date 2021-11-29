29 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

Светлана Рыбина, , 18:37 — REGNUM Заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, в котором он упрекнул Западную Европу в «огромном лицемерии», отмечая, что большие государства позволяют себе говорить одно, а делать другое, хотя маленькие страны так поступать не могут, стало поводом для бурного обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 29 ноября в социальной сети Facebook.

Ян Массейс. Два лицемера

«Хоть кто-то в Европе говорит правду и называет вещи своими именами!» — отмечает Михаил В.

Многие пользователи пришли к выводу, что постепенно отдельные представители Европы начинают переставать бояться говорить правду, указывая на явные несовершенства Евросоюза.

«Лёд тронулся! Наконец-то хоть кто-то правду решил огласить! Кому-то удалось быть представителем западного мира и не выставлять во всём виноватой Российскую Федерацию! С уважением за смелость!» — пишет Людмила К.

Владимир Путин и Петер Сийярто Kremlin.ru

Некоторые комментаторы отмечают, что теперь Европа стала настолько немонолитной, что уже непонятно, чьему мнению в Евросоюзе стоит доверять.

«У меня давно сложилось мнение, что у современных западных политиков имеется раздвоение личности. Слушать их противно, как уж на сковороде извиваются, соревнуются друг перед другом во лжи, сами себе во всем противоречат», — написала Елена Ш.

Часть людей считает, что большинство простых европейских жителей совершенно спокойно относятся к России и тому, что она делает, но именно эти европейские жители выбирают себе на голову таких руководителей, из-за которых у них постоянные проблемы с поставками газа, гражданские войны в соседних странах и миграционные кризисы на своих границах.

«При личном общении с европейцами чаще всего они высказываются не так, как их руководители, но выбирают они, так или иначе, именно таких правителей, которые обрушаются с критикой на нашу страну. Видимо, венгры — куда более честный народ, нежели их соседи», — считает Николай Б.

Варево Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ряд пользователей указывает на то, что Венгрия разительно отличается от других членов Евросоюза, позволяя себе делать то, чего хочет венгерский народ.

«Венгрия, что удивительно, всегда вела достаточно независимую политику. Её Евросоюз неоднократно пытался нагнуть, заставляя изменить законы под общие европейские, но венгры держат оборону. Надо с ними нам дружить, вроде бы хорошие ребята», — поделился своим мнением Иван Б.

Нашлись и те, кто убеждены, что Евросоюз трещит по швам, а значит, России необходимо налаживать контакты с отдельными членами ЕС, которые в скором времени окажутся вне Европейского союза.

«Может быть, в ближайшем будущем Венгрия, видя тотальное лицемерие и цинизм в Европе, выйдет из состава Европейского союза и будет вести самостоятельную политику. С такой страной Россия может завязать очень тесные экономические отношения, что для Венгрии будет большой удачей», — пишет Фарзин Д.

«Когда говорят о России хорошо, США и ЕС это очень не нравится. Но бумеранг обязательно возвращается туда, откуда он был отправлен. Правда всегда сильнее. Справедливость рано или поздно восторжествует», — уверена Катерина К.

Напомним, 28 ноября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сделал заявление в интервью телеканалу RT, в котором упрекнул Западную Европу в «огромном лицемерии», отмечая, что большие государства позволяют себе говорить одно, а делать другое, хотя маленькие страны так поступать не могут.