Йошкар-Ола, , 17:37 — REGNUM Коллаборация ученых Института нефтехимии и катализа УФИЦ РАН (Уфа), Марийского государственного университета (Йошкар-Ола), ИТЭБ РАН и ИБК РАН (Пущино) предложили химическую модификацию бетулина — вещества из коры березы. Путем химических модификаций они смогли увеличить биодоступность бетулина, сохранив его безопасность для клеток животных и человека, сообщает пресс-служба МарГУ.

Учёный за работой Пресс-служба Марийского государственного университета

Бетулин, благодаря которому кора берёзы имеет белый цвет, оказывает противовоспалительное, противоопухолевое, противопаразитарное и противовирусное действие. Процесс его извлечения из берёзовой коры достаточно прост и не требует большого числа реагентов.

Однако ранее лекарственные препараты на основе бетулина не были разработаны, поскольку он плохо усваивается организмом.

Российским учёным удалось прикрепить к концу молекулы бетулина фрагмент пиридина — вещества, которое хорошо растворяется в органических средах. Улучшилась растворимость соединения, что увеличило его биодоступность. Причем было предложено несколько вариантов химической структуры соединений, которые активно подавляли рост бактерий кишечной палочки, не принося вреда клеткам млекопитающих.

«Бактерии постепенно вырабатывают резистентность к существующим антибиотикам, однако мы можем бороться с этим явлением, химически модифицируя вещества. Соединение, разработанное нашим большим коллективом, показало хорошую антимикробную активность и потенциально перспективно в качестве лекарства», — отметил доцент кафедры биохимии, клеточной биологии и микробиологии МарГУ Михаил Дубинин.

Создание подобных антимикробных соединений на основе доступных природных агентов и их направленная модификация поможет эффективно бороться с проблемой антибиотикорезистентности бактерий

Статья о российской разработке опубликована в журнале Chemico-Biological Interactions в ноябре 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне текущего года ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) выразила обеспокоенность растущей устойчивостью болезнетворных микробов к антибиотикам. В 2020 году страны ВОЗ сообщили в Глобальную систему по надзору за устойчивостью к противомикробным препаратам (GLASS) о «рекордном числе (свыше 3 млн) лабораторно-подтвержденных случаев инфицирования».

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