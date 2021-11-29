Москва, , 17:34 — REGNUM Банк России будет продолжать жёсткий курс денежно-кредитной политики до возвращения инфляции к целевому диапазону в 4%. Об этом заявила 29 ноября председатель регулятора Эльвира Набиуллина, выступая на брифинге Ассоциации европейского бизнеса.

Эльвира Набиуллина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Инфляция сильно беспокоит нас, она в два раза превысила нашу цель в 4%. Мы повысили ставку, и ожидаем, что пока нам придётся сохранить жёсткость в политике, чтобы вернуть инфляцию к цели», — сказала она.

Напомним, по оценке Росстата, инфляция в октябре в годовом выражении ускорилась до 8,13% с 7,4% в предыдущем месяце. При этом, по данным Минэкономразвития, на 22 ноября показатель замедлился до 8,05%.

Ранее Банк России прогнозировал, что по итогам 2021 года годовая инфляция будет находиться в интервале 7,4−7,9%. В результате проводимой регулятором денежно-кредитной политики в 2022 году ожидается снижение показателя до 4−4,5%.