Вологда, 29 ноября, 2021, 17:34 — ИА Регнум. Среднерыночная стоимость жилья в Вологодской области значительно выше, чем утвержденная Минстроем РФ цена квадратного метра жилья под расселение аварийной жилой площади. Поэтому заинтересованности строителей участвовать в программе переселения мало. Об этом ИА REGNUM заявил заместитель губернатора Вологодской области Антон Стрижов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройка

По его словам, средняя рыночная стоимость квадратного метра нового жилья в третьем квартале 2021 года в области составляет 57 457 рублей, на вторичном рынке — 48 759 рублей. В 2019 году в среднем квадратный метр нового жилья стоил 42 296 рублей, в 2020 году — 47 899 рублей, на вторичном рынке — 38 966 рублей и 43 9997 рублей соответственно.

В то же время Министерством строительства и ЖКХ РФ для Вологодской области установлена стоимость строительства и приобретения 1 квадратного метра жилья под расселение «аварийки» в размере 35,37 тысяч рублей (2-й этап), а для третьего этапа (2021−2022 гг.) — 36,2 тысяч рублей.

Как пояснил Стрижов, чтобы не допустить снижения темпов переселения, проведена работа с Министерством строительства и ЖКХ России по пересмотру стоимости квадратного метра и приказом Министерства на IV квартал 2021 года для региона установлена стоимость квадратного метра жилой площади в размере 41,9 тысяч рублей. С 2022 года за счет средств областного бюджета стоимость квадратного метра в рамках этой программы будет увеличена до 51,7 тысяч рублей.