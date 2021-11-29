Москва, 29 ноября, 2021, 17:33 — ИА Регнум. По итогам 2021 года рост стоимости земельных участков в РФ может составить от 10% до 30%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 ноября заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов.

Константин Бахтин, 1909 Опустевшая дача

«Однако период высокой ликвидности земельных участков сменяется затишьем на рынке, — сказал Ордов. — Но в IV квартале спрос может преподнести сюрпризы, так как ковидная обстановка остается напряженной и непредсказуемой. Кроме того, многие предпочитают перейти на удаленный формат работы. Но если в РФ продолжат расти цены на строительные материалы и на объекты жилой недвижимости, то доступность и целесообразность покупки земельных участков может упасть еще больше».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов рассказал, что в РФ стоимость строительства загородного жилья стала для многих недоступной.