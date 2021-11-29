Симферополь, 29 ноября, 2021, 17:32 — ИА Регнум. Последствия ураганного ветра устраняют коммунальные службы в столице Республики Крым городе Симферополе 29 ноября, сообщает пресс-служба администрации города.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ураган

На середину дня в городе было зарегистрировано шесть обращений граждан по устранению последствий непогоды. Зафиксированы случаи падения крупных веток и целых деревьев на гаражи, проезжую часть на улицах Киевская, Крымских Партизан, в других районах.

Ранее в Симферополе на 29−30 ноября было объявлено штормовое предупреждение в связи с усилением ветра и сильными дождями.