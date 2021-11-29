Улан-Батор, , 17:32 — REGNUM Россия не требует от монгольской стороны отказаться от проекта Эгинской ГЭС. Об этом заявил вице-премьер Монголии Сайнбуянгийн Амарсайхан на пресс-конференции по итогам 23-го заседания Российско-Монгольской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

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«Монголия проводит политику взаимовыгодного экономического сотрудничества с двумя своими соседями, а также третьими странами. В этом контексте обсуждались вопросы строительства Эгинской гидроэлектростанции и расширения энергетических комплексов. Предлагаем совместно реализовывать энергетические проекты по строительству средних и крупных гидроэлектростанций, проводить экологические исследования, решать технологические проблемы, повышать экономическую эффективность. Россия заявила, что нельзя ясно заявить о своем возможном участии в проекте Эгинской ГЭС из-за того, что ГЭС может иметь негативное воздействие на окружающую среду. Наша страна также уделяет внимание защите окружающей среды, поэтому стороны договорились совместно изучать этот вопрос. Российская сторона не требовала от нас, и мы не выразили негативную позицию. Между нами нет серьезных недоразумений», — заявил вице-премьер Сайнбуянгийн Амарсайхан.

По словам вице-премьера, в ходе заседания Российско-Монгольской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству стороны договорились о сотрудничестве в области энергетики, об обновлении железной дороги, увеличении пропускной способности и грузооборота Улан-Баторской железной дороги, продолжении реализации проекта газопровода.