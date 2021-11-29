Вологда, , 17:24 — REGNUM За 10,5 месяцев 2021 года в Вологодской области из аварийного жилья площадью 6,76 тысяч квадратных метров были переселены 404 человека. Об этом ИА заявил заместитель губернатора Вологодской области Антон Стрижов.

Аварийное жилье Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По его словам, в 2019 году из 11,1 тысяч квадратных метров аварийной жилплощади были расселены 630 человек, в 2020 году — 518 человек из 7,96 тысяч квадратных метров «аварийки».

Стрижов отметил, что в регионе реализуется программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области на 2019−2025 годы», в которую включены 535 аварийных домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года общей площадью 114,73 тысяч квадратных метров, в которых проживает 6403 человека.

Добавим, что в Вологодской области с 2017 года по 1 октября 2021 года признаны аварийными 1 009 многоквартирных домов площадью 221,95 тысяч «квадратов», в которых проживают 9 230 человек.