Вологда, 29 ноября, 2021, 17:24 — ИА Регнум. За 10,5 месяцев 2021 года в Вологодской области из аварийного жилья площадью 6,76 тысяч квадратных метров были переселены 404 человека. Об этом ИА заявил заместитель губернатора Вологодской области Антон Стрижов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аварийное жилье

По его словам, в 2019 году из 11,1 тысяч квадратных метров аварийной жилплощади были расселены 630 человек, в 2020 году — 518 человек из 7,96 тысяч квадратных метров «аварийки».

Стрижов отметил, что в регионе реализуется программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области на 2019−2025 годы», в которую включены 535 аварийных домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года общей площадью 114,73 тысяч квадратных метров, в которых проживает 6403 человека.

Добавим, что в Вологодской области с 2017 года по 1 октября 2021 года признаны аварийными 1 009 многоквартирных домов площадью 221,95 тысяч «квадратов», в которых проживают 9 230 человек.