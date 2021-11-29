Анкара, , 17:23 — REGNUM В результате сильного урагана, который обрушился на регион Турции, примыкающий к Мраморному морю, погибли и пострадали более 10 человек, сообщают 29 ноября турецкие СМИ.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

По утверждению Daily Sabah, женщина и ребенок погибли под обломками рухнувшей крыши, не выдержавшей удара стихии.

Кроме того, по информации телеканала NTV, не менее девяти человек получили травмы из-за урагана.

Порывы ветра, скорость которых достигала 80 км/ч., обрушили башню в одном из районов Стамбула.

Метеорологическая служба Турции опубликовала штормовое предупреждение для провинций страны, расположенных у Мраморного моря.

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