Москва, , 17:22 — REGNUM В 2021 году уже не наблюдается того высокого спроса на земельные участки, который был в 2022 году, так как стоимость земельных участков взлетела и ставки по ипотеке ползут вверх, а также стоимость строительства стала для многих недоступной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 ноября заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов.

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«Рынок земельных участков III квартала 2021 года существенно отличается от III квартала 2020 года, когда долгожданная свобода после вынужденного локдауна привела к резкому росту спроса, — сказал Ордов. — Многие семьи, не имевшие загородных вилл, задумались о необходимости решения дачного вопроса. Приятные ставки по ипотеке и острое желание быть ближе к природе в случае повторения локдауна сформировали ажиотажный спрос на земельные участки для индивидуального проживания. В прошлом году были распроданы давно застоявшиеся и не очень ликвидные участки с подрядом и без, в готовых коттеджных поселках и садовых некоммерческих товариществах. В 2021 году подобного спроса уже не наблюдается, так как и стоимость земельных участков взлетела, ставки по ипотеке ползут вверх, а также стоимость строительства стала для многих недоступной».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз, в каких регионах РФ продолжат расти цены на земельные участки.

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