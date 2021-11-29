Вологда, 29 ноября, 2021, 17:20 — ИА Регнум. В Вологодской области в настоящее время остается 281 обманутый дольщик. У них заключены договора в семи домах, заявил ИА REGNUM заместитель губернатора Вологодской области Антон Стрижов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройка

По его словам, права обманутых дольщиков шести домов восстановлены в рамках регионального законодательства. Закон Вологодской области «О мерах поддержки пострадавших дольщиков» регион предоставляет земельные участки без торгов инвесторам, которые достраивают проблемные дома. В свою очередь инвестор выплачивает гражданам денежную компенсацию или предоставляет квартиры в своих объектах.

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Права обманутых дольщиков восстанавливаются и по дому «СИК «XXI век». Одобрен инвестор, окончательное решение будет принято на инвестиционном совете при главе региона.

Отметим, что Вологодская область обратилась к заместителю председателя правительства РФ Марату Хуснуллину о восстановлении прав пострадавших участников долевого строительства за счет возможностей Фонда субъекта РФ. Ходатайство поддержано по шести домам строившихся «Стройиндустрией», «ГК «Монолитстроем», «Новелдевелопментом» и «Нашим домом — 35».

По двум проблемным объектам «ГК «Монолитстрой» федеральным фондом принято решение о финансировании завершения строительства за счет имущества федерального фонда. Объекты фонда переданы для завершения строительства фонду области. Сегодня завершены проектирование и составление смет, проводится государственная экспертиза завершения строительства.

Федеральный фонд отказывается рассматривать два проблемных объекта «Стройиндустрии» из-за несогласия с оценкой их рыночной стоимости. Конкурсным управляющим «Стройиндустрии» эти объекты продаются по банкротству. По одному объекту торги состоялись, идет погашение требований граждан — участников долевого строительства. Объекты застройщиков «Наш дом — 35» и «Новелдевелопмент» находятся в работе в федеральном Фонде.