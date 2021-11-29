Берлин, 29 ноября, 2021, 17:51 — ИА Регнум. Впервые с 1992 года уровень инфляции в Германии превысил пять процентов. Отчасти это связано с высокими ценами на энергоносители, сообщил немецкий журнал SPIEGEL 29 ноября.

Уровень инфляции в Германии превысил пятипроцентную отметку впервые с 1992 года. Согласно первоначальной оценке Федерального статистического управления, цены на товары и услуги выросли в среднем на 5,2 процента по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года. По мнению экспертов, именно дорогая энергия стала основной причиной роста цен.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по-прежнему остаётся спокойным. Глава ЕЦБ Изабель Шнабель заявила, что она ожидает, что инфляция достигнет пика в ноябре и затем снова начнёт постепенно снижаться. «Соответственно, уровень инфляции должен упасть до двух процентов в ближайший год», — отметила она.

Шнабель подчеркнула: «ЕЦБ отреагирует, если инфляция сохранится на уровне выше двух процентов. Однако в настоящий момент было бы ошибкой преждевременно повышать процентные ставки и, таким образом, замедлять рост, что привело бы к росту безработицы и не могло бы ничего изменить в нынешней ситуации».