Тбилиси, , 18:28 — REGNUM Михаил Саакашвили, выступая 29 ноября в тбилисском суде, вспомнил об августовской войне 2008 года в Южной Осетии, сообщает грузинский телеканал «Мтавари архи». Саакашвили заявил, что тогда Россия потребовала от него, чтобы он немедленно уехал из Грузии.

Михаил Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В 2008 году русские предупредили меня через Саркози французов (цитата дословная — ИА REGNUM) и через американцев о том, что на следующее утро они войдут в Тбилиси, и мне с семьей придётся немедленно покинуть Грузию. Они разбомбили и сровняли с землёй аэропорты в окрестностях Кутаиси и Батуми, разбомбили даже аэродром тбилисского авиазавода. Единственное, что они не разбомбили — это тбилисский аэропорт. И по той одной причине, что это был их ультиматум: Саакашвили сядет в самолет и исчезнет где-нибудь за границей со своими родственниками. Я не буду скрывать, что некоторые американцы, мои друзья, посоветовали бы мне сделать это. Иначе русские пришли бы и выполнили то, что Путин обещал сделать Саркози, повесив меня за одно место и уничтожив моих близких. Чтобы решить, что делать, мне потребовалось 2−3 минуты», — заявил Саакашвили.

Саакашвили сказал, что если бы он тогда покинул бы Грузию, то «русская армия» вошла бы на всю территорию страны.

Напомним, что 29 ноября в тбилисском городском суде началось рассмотрение дела о жестком разгоне по приказу Саакашвили 7 ноября 2007 года демонстрации в Тбилиси и последующем захвате полицией оппозиционного телеканала «Имеди».