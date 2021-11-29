Тбилиси, 29 ноября, 2021, 18:28 — ИА Регнум. Михаил Саакашвили, выступая 29 ноября в тбилисском суде, вспомнил об августовской войне 2008 года в Южной Осетии, сообщает грузинский телеканал «Мтавари архи». Саакашвили заявил, что тогда Россия потребовала от него, чтобы он немедленно уехал из Грузии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«В 2008 году русские предупредили меня через Саркози французов (цитата дословная — ИА REGNUM) и через американцев о том, что на следующее утро они войдут в Тбилиси, и мне с семьей придётся немедленно покинуть Грузию. Они разбомбили и сровняли с землёй аэропорты в окрестностях Кутаиси и Батуми, разбомбили даже аэродром тбилисского авиазавода. Единственное, что они не разбомбили — это тбилисский аэропорт. И по той одной причине, что это был их ультиматум: Саакашвили сядет в самолет и исчезнет где-нибудь за границей со своими родственниками. Я не буду скрывать, что некоторые американцы, мои друзья, посоветовали бы мне сделать это. Иначе русские пришли бы и выполнили то, что Путин обещал сделать Саркози, повесив меня за одно место и уничтожив моих близких. Чтобы решить, что делать, мне потребовалось 2−3 минуты», — заявил Саакашвили.

Саакашвили сказал, что если бы он тогда покинул бы Грузию, то «русская армия» вошла бы на всю территорию страны.

Напомним, что 29 ноября в тбилисском городском суде началось рассмотрение дела о жестком разгоне по приказу Саакашвили 7 ноября 2007 года демонстрации в Тбилиси и последующем захвате полицией оппозиционного телеканала «Имеди».