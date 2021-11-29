Москва, 29 ноября, 2021, 17:19 — ИА Регнум. В настоящее время в РФ нет предпосылок для существенного снижения цен на земельные участки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 ноября заявил член московского штаба Общероссийского народного фронта, эксперт тематической площадки ОНФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», зампред «Партии роста», предприниматель Сергей Демин.

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«Рост цен, особенно в топовых регионах, продолжится, — сказал Демин. — Также вырастет себестоимость возведения жилого дома на участке за счет повышения цен на стройматериалы. Каких-либо экономических предпосылок для снижения цен пока нет. В тоже время следует помнить, что в 2022 году нас ждет кадастровая переоценка недвижимости, а значит, налогооблагаемая база для владельцев «усадеб» тоже увеличится».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Демин рассказал, когда в РФ снова вырастет спрос на земельные участки.