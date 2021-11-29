Берлин, 29 ноября, 2021, 17:52 — ИА Регнум. Сегодня исследователи заявляют о серьезном спаде немецкой промышленности, когда компании не могут осуществить поставку попросту из-за нехватки материалов. В результате сокращается и экспорт немецких автопроизводителей. Об этом сообщило немецкое агентство Tagesshau 29 ноября.

Согласно результатам опроса Мюнхенского научно-исследовательского института Ifo, дефицит материалов в немецкой промышленности значительно увеличился. По полученным данным, 74,4 процента опрошенных компаний жалуются на проблемы с закупкой предварительной продукции и сырья.

«Долгожданная релаксация не оправдалась. Спаду в отрасли не видно конца», — заявил руководитель исследований Ifo Клаус Вольрабе.

Как сообщили в НИИ, количество компаний с проблемами закупок увеличилось практически во всех отраслях. Единственным исключением эксперты Ifo назвали производителей электрооборудования. В данной отрасли доля компаний, жалующихся на материальный дефицит, снизилась с 90 до 85 процентов.

Руководитель lfo считает, что проблемы с поставками являются основной причиной сокращения экспорта среди автопроизводителей в третьем квартале текущего года. С июля по сентябрь из Германии было экспортировано автомобилей на сумму 23,1 миллиарда евро, что на 17,2% меньше, чем за тот же период прошлого года. Импорт немецких автомобилей также упал на 29,8 процента до 11,2 миллиарда евро.

«По-прежнему напряженная ситуация в сфере закупок с очень хорошим портфелем заказов имеет свои последствия для ценовой динамики. Никогда раньше так много компаний не заявляли о повышении цен», — отметил Вольрабе.