Москва, 29 ноября, 2021, 17:18 — ИА Регнум. Зимой 2022 года на российском рынке земельных участков будет затишье. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 ноября заявил член московского штаба Общероссийского народного фронта, эксперт тематической площадки ОНФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», зампред «Партии поста», предприниматель Сергей Демин.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Дача

«Скорее всего, на зимние месяцы выпадет некоторое затишье на этом рынке. Хотя стоит отметить, что именно зимой можно купить землю по самой привлекательной цене. Это факт, сэкономить 10−15% вполне реально. В марте-апреле спрос, да и предложение на этом рынке увеличится, так как приобретение участка можно будет сразу совместить со строительством дома», — сказал Демин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Демин объяснил, почему в РФ пока снижается спрос на данные участки.