Берлин, , 17:55 — REGNUM 26 ноября рэпер гамбургской хип-хоп группы Bonez MC Джон Лоренц Мозер стал на две машины беднее. В гараже немецкого рэпера сгорели Honda Civic и Mercedes CL 500, однако никто не пострадал. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL 29 ноября.

«Две легенды ушли из жизни», — написал рэпер в своём Instagram-аккаунте. В настоящий момент данное сообщение удалено. Однако на снимке, который обнародовали местные СМИ, запечатлен гараж с двумя сгоревшими автомобилями.

Согласно данным SPIEGEL, представитель берлинской полиции подтвердил, что экстренный вызов был получен в пятницу 26 ноября в 18:50 из-за пожара в гараже в восточном районе Лихтенберга. Поскольку исключить вариант с осознанным поджогом нельзя, пожарный комиссар и правоохранительные органы в настоящий момент ведут расследование.