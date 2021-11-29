Москва, , 17:17 — REGNUM Тот повышенный спрос на земельные участки, который наблюдался в РФ в 2020 году, полностью удовлетворен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 ноября заявил член московского штаба Общероссийского народного фронта, эксперт тематической площадки ОНФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», зампред «Партии роста», предприниматель Сергей Демин.

Дача Левкий

«В III квартале интерес к покупке земельных участков снижается ежегодно. Все же большая часть таких сделок приходится на весну и начало лета. Повышенный спрос на загородную недвижимость, который мы наблюдали в 2020 году, в полной мере удовлетворен, и те, кто хотел приобрести дачу или частный дом, я уверен, успели это сделать. А вот рост интереса к земле в приморских регионах, Крыму, Краснодарском крае и Калининградской области говорит о том, что граждане расценивают их как наиболее перспективное приобретение, ведь здесь есть основательный туристический потенциал и возможность заниматься приусадебным и сельским хозяйством», — сказал Демин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, после ажиотажа весны 2020 года российский рынок земельных участков постепенно успокаивается.

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